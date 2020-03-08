"Мама, я сошел с ума": снимки, абсолютно лишенные логики

Куда можно пойти со шлепками на поводке? Что случилось с хозяином ботинка? Где попугай нашёл гранату и что произошло дальше? Кто забыл пылесос на дороге? Эти и многие другие вопросы у вас будут появляться во время просмотра этих фотографий.