Все плохо: снимки, которые невозможно понять и сложно забыть

Сложно понять, то ли эти люди ни на что не способны, то ли они даже не старались, чтобы работа хоть сколько-нибудь была выполнена, но результаты их деятельности веселят. Прямо смех сквозь слезы.