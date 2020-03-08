"Хозяин, я трезв как стеклышко": питомцы, которым чуждо понятие фотогеничности

Вот кто сказал, что все животные непременно должны быть фотогеничными? Интернет, конечно, полон фотографий кошечек, собачек и прочих сусликов, которые способны вызвать умиление даже у самого черствого человека, но ведь далеко не всегда братья наши меньшие получаются на фотографиях удачно. У вас есть возможность зарядиться изрядной долей позитива на целый день вперед, просто посмотрев на эти жутко неудачные фотографии животных.