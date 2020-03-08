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Воскресенье, 08.03.2020
"Хозяин, я трезв как стеклышко": питомцы, которым чуждо понятие фотогеничности
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"Хозяин, я трезв как стеклышко": питомцы, которым чуждо понятие фотогеничности

Вот кто сказал, что все животные непременно должны быть фотогеничными? Интернет, конечно, полон фотографий кошечек, собачек и прочих сусликов, которые способны вызвать умиление даже у самого черствого человека, но ведь далеко не всегда братья наши меньшие получаются на фотографиях удачно. У вас есть возможность зарядиться изрядной долей позитива на целый день вперед, просто посмотрев на эти жутко неудачные фотографии животных.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот, Животный позитив, Животые.
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