А хотелось как лучше: забавные фотографии из серии "Почти получилось"

Свежая порция фотографий, свидетельствующих о несовершенстве окружающего мира и о том, что нам пока не удаётся избавиться от непрофессионализма, недобросовестности и пофигизма некоторых людей.