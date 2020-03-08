Подборка уморительных фейлов, которые заставят вас смеяться

Живёт человек своей жизнью, что-то делает, чем-то занимается и вдруг нежданно-негаданно происходит нечто, что изменяет ситуацию на корню. И всё это выглядит примерно так, как на этих фотографиях.