Демотиваторы в ваш дом: ирония и сарказм в картинках

Как всегда, весёлая и позитивная коллекция демотивирующих картинок для вашего отличного настроения! В этом выпуске: про шоколад для самых близких, про продукцию прямо от производителя, про зимующих раков, про территорию без сквернословия, про свободное падение, про плохих соседей и электроэнергию, про краткость и многое другое!