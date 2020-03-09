Неоднозначные моменты: фотографии, на которые придется взглянуть дважды Свежая порция фотоприколов из серии "оказалось, показалось" для самых внимательных и наблюдательных! Советуем рассматривать фотографии не спеша, чтобы с первого раза разглядеть то, что изображено на них на самом деле!