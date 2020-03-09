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Понедельник, 09.03.2020
Рабочие казусы, которые встречаются в любой профессии
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Рабочие казусы, которые встречаются в любой профессии

Последний день на работе перед выходными кардинально отличается от остальных дней недели. Чем именно - сложно объяснить, потому что это уже практически расслабленное и чуть ли не праздничное настроение витает в воздухе с самого утра. Замечали?
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Работа, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, рабочие казусы.
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