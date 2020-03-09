Рабочие казусы, которые встречаются в любой профессии Последний день на работе перед выходными кардинально отличается от остальных дней недели. Чем именно - сложно объяснить, потому что это уже практически расслабленное и чуть ли не праздничное настроение витает в воздухе с самого утра. Замечали?