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Оказалось, показалось: фото, на которые стоит взглянуть дважды
Забавная коллекция фотографий с иллюзиями, которые нужно рассматривать более пристально, потому что на беглый взгляд изображённое на этих снимках может показаться совсем не тем, чем является на самом деле.
Что здесь происходит?! Нелепость этих фотографий зашкаливает
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