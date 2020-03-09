Оказалось, показалось: фото, на которые стоит взглянуть дважды Забавная коллекция фотографий с иллюзиями, которые нужно рассматривать более пристально, потому что на беглый взгляд изображённое на этих снимках может показаться совсем не тем, чем является на самом деле.