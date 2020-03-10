Смешные и прикольные фото для настроения В этом выпуске: идеальная советская кровать; медведь на горке; кошачья вечеринка; дерзкий подарок на 8 марта; офтальмолог в законе; самые дорогие вещи в мире; карвинг по авокадо; собака-улыбака выглядывает из машины; различные мемы и прочие веселые картинки.