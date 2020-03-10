Долой комплексы и одежду по размеру: "стиляги", которым все равно на моду

Времена тотального дефицита давно закончились, и сегодняшние модники могут купить все, что душе угодно – любого цвета, размера и фасона, были бы средства. Правда, многим эти параметры кажутся лишними, и при выборе одежды они пользуются только одним критерием – "хочу вот это"!