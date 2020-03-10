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Вторник, 10.03.2020
"Децкая одежда" и "Издеделия из золота": реклама, за которую должно быть стыдно
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"Децкая одежда" и "Издеделия из золота": реклама, за которую должно быть стыдно

Кажется, поколение, которое вместо того, чтобы учиться покупало дипломы, уже вышло на работу. И результат, как говорится – на лицо. Да потому что по городу нас окружают сотни рекламных вывесок, плакатов и объявлений с ошибками, за которые стыдно так, что хочется все перечеркнуть и исправить! Так вот, если еще пару лет назад одна грамматическая или орфографическая ошибка могла стоить целой серебряной или золотой медали, то сегодня про правописание порою забывают даже учителя. Думаете, это шутка? Ну, тогда смотрите на наши фото-доказательства!
Фото: bigpicture.ru
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