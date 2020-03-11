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Среда, 11.03.2020
Очень устали: спящие песики, которых сморило прям на ходу
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Очень устали: спящие песики, которых сморило прям на ходу

Посмотрите на фотографии этих спящих милашек, и вы поймете, откуда пошло выражение "устал, как собака". Эти милые создания уснули в самых непредсказуемых позах и в самых неподходящих местах. Видимо, они настолько устали после тяжелого рабочего дня, что просто свалились с ног от усталости.
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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