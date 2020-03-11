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Долой скуку: забавные снимки для хорошего настроения
Нет ничего скучнее обыденности. Именно чтобы избежать её мы покупаем новые вещи, меняем стиль, занимаемся спортом и летаем в другие страны. Сегодня чтобы дать бой устоявшейся реальности вам даже не придётся вставать с.. где бы вы там не сидели. Мозговзрывные фотографии, на которых ничего непонятно, но очень интересно ждут вас далее. Рыцарь-трансгендер, бананогуси и шоколадные биткоины.
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