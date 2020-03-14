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Когда художник от Бога, но не точно: забавные "точные" рисунки кошек
Кошки бывают разных размеров и формы. Стараясь задокументировать их всех, Instagram-аккаунт @DailyPurrr создаёт "глупые рисунки кошек на ежедневной основе". И эти кошачьи портреты - идеальное сочетание простоты и юмора.
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