Повседневные приколы жителей Азии: вот это хохма

Жители Азии не перестают удивлять нас своим непостижимым менталитетом и необъяснимым уличными сценами, которые можно видеть повсеместно. Эти фотографии вполне можно было причислить к серии "Что же здесь происходит?!" Потому что иногда ну совсем ничего не понятно!