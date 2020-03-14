Мода, что ты делаешь, прекрати: забавные мужские наряды

В этом году Париже состоялась Неделя мужской моды, и теперь мы можем познакомиться с новыми идеями дизайнеров и посмотреть, в чём же они предлагают ходить мужчинам в сезоне осень-зима 2020-2021.