Причудливая мужская мода 1970-х годов

1970-е годы были странными. Обложки музыкальных альбомов были нелепыми, причёски - странными, а рок-звёзды почему-то очень любили обтягивающие брюки. В этой коллекции вы увидите лучшие образцы мужской моды того времени, и это лишь добавит огонька в костёр странности того периода.