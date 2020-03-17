Жуткие и необычные моменты в обыденной жизни: вы будете в шоке

Можете ли вы представить себя в ситуации, когда заходишь в ванную принять душ, а в ванной ─ огромная змея? Наверняка никто бы не хотел оказаться в такой ситуации. Но некоторым избежать такие, к сожалению, не удаётся.