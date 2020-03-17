Тихий час у милых спящих щеночков Что снится этим очаровательным малышам? Наверное, что-то очень приятное, судя по тому, как блаженно они улыбаются во сне и жмутся к своим любимым игрушечкам. Спящие щеночки восхитительны. А вместе со своими плюшевыми друзьями они восхитительны вдвойне! Наслаждайтесь зарядом позитива и умиления.