Юморные вывески и названия, прочтя которые вы лопнете со смеху

Если читать все вывески и названия заведений, которые попадаются вам на пути, можно встретить много забавного и смешного. Эта коллекция - от внимательных людей, не поленившихся сфотографировать самые смешные варианты.