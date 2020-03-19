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Юморные вывески и названия, прочтя которые вы лопнете со смеху
Если читать все вывески и названия заведений, которые попадаются вам на пути, можно встретить много забавного и смешного. Эта коллекция - от внимательных людей, не поленившихся сфотографировать самые смешные варианты.
Домашние любимцы, которым нравится играть в прятки
Разносторонние личности: люди, которых накрыла волна "вдохновения"
За все приходится в этой жизни платить: животные, которые попали в "беду"
Маркетинг по-новому: забавные надписи и объявления
Хотели выделиться: люди, которые выбрали не того парикмахера
Движение "Монобровь" набирает обороты: фото
Автомобильные фейлы и приколы на дорогах
Милые мордашки собачек из серии "Тогда и сейчас"
Португальские женщины в капюшонах: старинные фото
Забавные и не очень случаи на СТО
Пассажиры метро, одежда которых вызывает немало вопросов
Те случаи, когда не нужно хамить парикмахеру
Плюшевый мишка в реальной жизни: очаровательный чау-чау Чаудер (Фото)
Человек может многое, если у него есть желание (Фото)
Впечатляющие скульптуры из запчастей (Фото)
Торты-иллюзии от талантливого кондитера Бена Каллена (Фото)
Юморные курьезы, которые встречаются в жизни каждого
Вспомним прошлое: сумасшедшие обложки музыкальных альбомов
Спят усталые щеночки: трогательные фотографии
Уморительные комментарии людей с непревзойденным чувством юмора
Прикольные демотиваторы, которые зарядят вас позитивом
Прикольная котоматрица, которая сделает ваш вечер
Только не это: страшные вещи, которые должны встречаться как можно реже, а лучше вообще никогда
Визажный сюрреализм в работах южнокорейской визажистки (Фото)
Смешные фотографии животных, для отличного настроения