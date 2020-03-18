Лучшие уличные объявления: яркие примеры "беспощадного" маркетинга

От смеха чуть со стула не свалилась! По шкале креативности эти объявления – на самом верху. Могучий язык, незаурядная мозговая деятельность, желание быть замеченным, и вуа – ля, твоя реклама уже путешествует в интернете совершенно бесплатно. Лучшие уличные объявления, чьи создатели даже не догадываются, что сделали кому – то день с самого утра. Вот он взрыв юмора в сочетании с желанием заработать, вот он истинный маркетинг, реальный и беспощадный – именно такой, каким его хотят видеть окружающие. Хочешь быть замеченным – стань им, хочешь заработать – сделай это с огоньком.