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Лучшие уличные объявления: яркие примеры "беспощадного" маркетинга
От смеха чуть со стула не свалилась! По шкале креативности эти объявления – на самом верху. Могучий язык, незаурядная мозговая деятельность, желание быть замеченным, и вуа – ля, твоя реклама уже путешествует в интернете совершенно бесплатно. Лучшие уличные объявления, чьи создатели даже не догадываются, что сделали кому – то день с самого утра. Вот он взрыв юмора в сочетании с желанием заработать, вот он истинный маркетинг, реальный и беспощадный – именно такой, каким его хотят видеть окружающие. Хочешь быть замеченным – стань им, хочешь заработать – сделай это с огоньком.
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