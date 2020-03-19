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Дорисуй кота: что получается, когда включаешь фантазию на максимум
Пользователи соцсетей — люди простые: им предлагают поучаствовать в какой-нибудь весёлой движухе, ну а они только и рады. Вот и участник сообщества The Meowed Club в Фейсбуке предложил остальным проявить креатив и дорисовать кота. Была дана заготовка, которая состояла из недовольной щекастой мордахи этого кота и пушистого комка (возможно, это лапа или хвост). А всё остальное — на усмотрение художников. Разве о таком нужно просить дважды? Включив все свои навыки рисования, чувство юмора и фантазию, инернет-художники принялись дорисовывать. Вот что у них получилось:
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