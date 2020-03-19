От коллег не спрячешься: пушистые помощники тех, кто работает на дому

Во многих странах из-за коронавируса работникам порекомендовали поменять офис на свои квартиры и поработать из дома. Но даже при такой радикальной смене обстановки от коллег спрятаться не удаётся. Правда, дома они куда более мохнатые и хвостатые, да и общаться хотят круглые сутки — какая уж тут работа! Пользователи сети поделились фотографиями своих питомцев, которые работают вместе с ними из дома — или лучше сказать отвлекают своих хозяев от важных дел?