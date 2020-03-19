"Инфлюенсеры в дикой природе": перед вами люди, готовые на все ради идеального снимка

Если вам когда-нибудь было интересно, как популярные и непопулярные блогеры, инфлюенсеры и считающие себя таковыми делают свои идеальные снимки, то для этого есть специально созданный верифицированный Instagram-аккаунт под саркастическим названием "Инфлюенсеры в дикой природе" (@influencersinthewild).