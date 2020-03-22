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Коментарии излишни: строители, которые "нашли" выход из трудной ситуации
Ни для кого не секрет, что строители — это особая каста людей со своим взглядом на окружающий мир. Иногда эти люди пренебрегают не только логикой и правилами безопасности, но и законами физики. Самое печальное, что мастера, завершив работу, уходят, а людям приходится пожинать плоды их созидательного труда. Считается, что настоящий строитель сможет найти выход из любой ситуации. Его не остановят такие мелочи, как отсутствие инструментов, материалов и, тем более, знаний и навыков. Для многих пофигизм стал состоянием души, поэтому некоторые граждане предпочитают решать проблемы, не прибегая к помощи "профессионалов".
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