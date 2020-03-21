Зачитаешься: прикольные объявления на все случаи жизни "Как же порой бывает трудно донести до окружающих свою мысль", - так, по всей видимости, думали те, кто сочинял объявления из этой подборки, уж больно витиеватыми путями пробирается информация в пункт назначения.