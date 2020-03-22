Фото улыбающихся собак, которые сделают ваш день

Мы знаем, что наши сердца начинают биться чаще, и вероятность того, что мы будем улыбаться, резко возрастает, когда мы смотрим на забавные фотографии с собаками. Мы будем рады, если сможем сделать ваш день лучше, чем он есть сейчас с помощью весёлых фотографий с собачками, которые поднимут настроение кому угодно!