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Вторник, 24.03.2020
Всякое случается: фотоколлекция казусов и неприятностей, которые случаются в жизни
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Всякое случается: фотоколлекция казусов и неприятностей, которые случаются в жизни

Иногда мы принимаем разные ситуации слишком близко к сердцу из-за чего даже самые незначительные проблемы начинают вызывать обиду и разочарование. Но если посмотреть на них с другой стороны, оказывается, что все не так уж и плохо, а порой даже смешно. Именно это и сделали люди, решившие поделиться в интернете своими фейлами.
Фото: bigpicture.ru
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