Всякое случается: фотоколлекция казусов и неприятностей, которые случаются в жизни

Иногда мы принимаем разные ситуации слишком близко к сердцу из-за чего даже самые незначительные проблемы начинают вызывать обиду и разочарование. Но если посмотреть на них с другой стороны, оказывается, что все не так уж и плохо, а порой даже смешно. Именно это и сделали люди, решившие поделиться в интернете своими фейлами.