Стильно, модно (нет): дизайнерские маразмы

Если вы до сих пор думали, что ляпы и маразмы можно наблюдать только в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров, то сейчас воочию убедитесь, что это далеко не так. В области создания моды и изготовления одежды тоже существуют свои "гении".