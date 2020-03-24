Креатив на полную: смешные вывески и реклама

Как правило, реклама должна привлекать потенциального клиента и побуждать его приобрести тот или иной товар. Однако у некоторых маркетологов креатив настолько настолько бьет через край, что вывески получаются не только информативными, но и смешными.