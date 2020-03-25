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Без колес как без ног: разутые ворами машины
Многие владельцы, установили на свои колеса "замки", которые, к сожалению, могут остановить только подростков. "Специалисты" по похищению колес, обладая всем набором инструментов, снимают колеса со скоростью техников на пит стопе.
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