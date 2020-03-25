Юморная коллекция забавных вывесок, объявлений и реклам

А вот и свежая подборка шедевральных перлов от мэтров рекламы и маркетинга (а также простых граждан), которые обладают нескончаемой фантазией и юмором, которые иногда даже заходят за грань разумного.