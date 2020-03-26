Не все любят принимать ванну: по взглядам этих питомцев это видно

Многие владельцы кошек и собак знают, что их любимцы отдадут все что угодно, лишь бы их не мыли. И если некоторые домашние питомцы все же покорно ждут и переносят эти ужасные мучения водой, другие сопротивляются до последнего. Тем не менее вид наших любимых котиков и собак после принятия горячей ванны просто бесценен — в одном только взгляде можно прочитать всю ненависть мира к этой проклятой традиции мыть животных.