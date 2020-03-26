Вдохновил коронавирус: какими бы были известные постеры и логотипы, будь они созданы во время пандемии

Коронавирус оказал влияние на все сферы жизни человека — в том числе и на творчество. Цифровой художник, который известен под ником bosslogic, представил у себя на страничке примеры того, как по его мнению могли бы выглядеть культовые картинки, если бы соответствовали идее социального дистанцирования. Под руку художника попали постеры, обложки альбомов и логотипы.