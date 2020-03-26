Когда лень - признак гениальности: забавные фотодоказательства Обычно такие люди не встречают проблем в своей жизни, ловко обходя их с помощью смекалки и сообразительности. Такому вряд ли где-нибудь учат, но вот посмотреть, до чего иногда додумываются креативные умы, нам всем не помешает!