Могучие Халки, или Зеленые собаки, которые поиграли по свежескошенной траве

Это не фотошоп. Свежескошенная трава действительно может превратить вашу собаку в настоящего Халка, если ей позволить играть на газоне. Эти зелёные существа уже познали все радости купания после прогулки и, скорее всего, ни о чём не жалеют… в отличие от своих владельцев.