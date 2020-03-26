А могло быть и хуже: прикольные картинки из серии "Почти получилось"

Очередная порция фотографий, на которых изображены результаты работы и деятельности людей, которые не сильно заморачиваются использованием своих умственных способностей, чувства ответственности и всем процессом в целом.