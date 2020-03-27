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Ну, разве детки не цветы жизни? Уморительные фото-опровержения
Разнообразию их шалостей нет предела. Никакой родительской фантазии не хватит для того, чтобы как-то предупредить детские проказы. Поэтому они всегда оказываются там, где их ждёшь меньше всего...
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