Ну, разве детки не цветы жизни? Уморительные фото-опровержения

Разнообразию их шалостей нет предела. Никакой родительской фантазии не хватит для того, чтобы как-то предупредить детские проказы. Поэтому они всегда оказываются там, где их ждёшь меньше всего...