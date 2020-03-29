Улыбнитесь! Знаменитости, знающие толк в фотобомбах Знаменитости тоже любят пошутить, и самый эффектный способ невинной шутки - попасть в кадр своего коллеги по цеху или, что ещё лучше, "испортить" своим видом фотографию обычного прохожего. В этой коллекции вы увидите фотобомбы, главными героями которых являются известные актёры, певицы и другие знаменитые личности.