Фотошоп? Не, не слышал: курьезные примеры искусственного апгрейда В этом году "Фотошоп" отметил свое 30-летие. Событие этого популярнейшего графического редактора не могли пропустить его самые активные пользователи - инстаблогеры, знаменитости, гламурные журналы и все те, кто любит пускать пыль в глаза людям, которых даже не знает.