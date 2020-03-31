Сплошные демотиваторы для хорошего расположения духа Очередной сборник демотиваторов для всех наших читателей! Поднимите настроение себе и своим друзьям! В этом выпуске: про огурцы на огороде, про полезные функции современных утюгов, про дешёвые билеты на самолёты, про пакеты с продуктами и силу, про рекламу цветов, про телепорт в аэропорт, про фестиваль, на который надо сходить каждому мужчине, про очередь к стоматологу, про простое человеческое общение и многое другое!