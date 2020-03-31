|
|
Сплошные демотиваторы для хорошего расположения духа
Очередной сборник демотиваторов для всех наших читателей! Поднимите настроение себе и своим друзьям! В этом выпуске: про огурцы на огороде, про полезные функции современных утюгов, про дешёвые билеты на самолёты, про пакеты с продуктами и силу, про рекламу цветов, про телепорт в аэропорт, про фестиваль, на который надо сходить каждому мужчине, про очередь к стоматологу, про простое человеческое общение и многое другое!
У них тоже есть чувства: яркая палитра эмоций продуктов
Смешные фотографии животных в новом доме
За мной следят: "необычные" вещи, которые окружают нас везде
Пойманные на "месте преступления": "преступники", которых словили на горячем
Намеренно не получилось бы: забавные стоп-кадры
Забавные девченки, которые могут дать сдачи!
Прикольные стоп-кадры, которые подарят хорошее настроение
Лыжные маски, которые превращают людей в животных
Животные, которые знают толк в селфи
Улыбка до предела: сплошные курьезы и казусы жизни
Теперь не отвертишься: любимые четырехлапые, которые попались с поличным
Фотошоп? Не, не слышал: курьезные примеры искусственного апгрейда
Только не это! Странные и пугающие моменты реальной жизни
Смешные и забавные истории из жизни
Иронию и сарказм заказывали? Лучшие демотиваторы
Улыбнитесь! Знаменитости, знающие толк в фотобомбах
Забавные моменты того, что вечеринка явно удалась на славу
Юморка для настроения: стоп-кадры, глядя на которые вы обхохочетесь
Ты не ты, когда голоден: курьезы с чайками-воришками
Сломайте в себе перфекциониста: "неидеальные" полы
Смешные ситуации, запечатленные на снимках, сделанные в самый удачный момент
О непростых отношениях людей и животных
Особенные ситуации, которые могли произойти только в больнице
Сам себе парикмахер: ну а что остается делать когда все салоны закрыты
Кажется, не туда заехал: юморные приколы автомобилистов