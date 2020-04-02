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Как животные помогают на карантине, забавные фото

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Как животные помогают на карантине, забавные фото
09:37 Сегодня Телеграф lapyhvost.umoritelno.com Фото: unsplash

Пандемия коронавируса вынудила многих сотрудников по всему миру работать из дома. Для тех, кто привык сидеть в офисе, это может быть довольно необычным опытом.

  • 1

    Никаких тебе коллег и разговоров на обеденном перерыве. Тем не менее, есть один важный плюс, который должен облегчить этот переход. Домашние питомцы. Владельцы кошек и собак публикуют фотографии своих «новых коллег», и ясно, что зверушки довольно взволнованы тем, что хозяин проводит много времени дома. Из-за этого они хотят быть как можно чаще со своим любимым двуногим, садясь к нему на колени или на клавиатуру, что конечно, слегка мешает. Но разве можно на них за это злиться?

    «Что ты делаешь? Дай помогу!»

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  • 3

    "У меня есть целая команда"

    "Мой кот Беларус требует отчёт о проделанной работе"

  • 4

    "Мой коллега не придерживается методов социального дистанцирования. Пожалуйста, помогите"

  • 5

    "Мой кот, кажется, вообще не понимает, зачем мне нужен ноутбук"

  • 6

     "Встречи с моим менеджером немного изменились"

  • 7

    "Работай из дома, сказали они. Ты будешь такой же продуктивной. Очевидно, они не знакомы с моей собакой, которая требует, чтобы я держала ее лапы"

  • 8

    "Работаю из дома с моим верным коллегой Аризоной"

  • 9

    "Талия не понимает, почему, если я дома, я не бросаю мяч?" 

  • 10

     "Самый любимый коллега"

  • 11

     "Существует так много разговоров о людях, работающих дома с компанией кошек и собак. Я здесь, чтобы внести разнообразие"

  • 12

    "Я работаю дома всего полтора часа, и мой кот уже случайно добавил две закладки в мой браузер из-за своей неспособности отвалить"

  • 13

    "Она делает это каждый раз, когда я сажусь за ноутбук"

  • 14

    "Лучшая вещь в удалённой работе? Моя кошка сидит на моем ноутбуке и пытается пить мой кофе"

  • 15

    "Познакомьтесь с моими новыми коллегами. Они не велики в социальном дистанцировании"

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    «Папа, ты работаешь? Я помогу!»

Прикольные демотивирующие картинки с щепоткой иронии и сарказма

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Животные, Карантин, Домашние животные, Смешные фото, Прикольные картинки.
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