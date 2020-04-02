Как животные помогают на карантине, забавные фото

1 Никаких тебе коллег и разговоров на обеденном перерыве. Тем не менее, есть один важный плюс, который должен облегчить этот переход. Домашние питомцы. Владельцы кошек и собак публикуют фотографии своих «новых коллег», и ясно, что зверушки довольно взволнованы тем, что хозяин проводит много времени дома. Из-за этого они хотят быть как можно чаще со своим любимым двуногим, садясь к нему на колени или на клавиатуру, что конечно, слегка мешает. Но разве можно на них за это злиться? «Что ты делаешь? Дай помогу!»

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3 "У меня есть целая команда" "Мой кот Беларус требует отчёт о проделанной работе"

4 "Мой коллега не придерживается методов социального дистанцирования. Пожалуйста, помогите"

5 "Мой кот, кажется, вообще не понимает, зачем мне нужен ноутбук"

6 "Встречи с моим менеджером немного изменились"

7 "Работай из дома, сказали они. Ты будешь такой же продуктивной. Очевидно, они не знакомы с моей собакой, которая требует, чтобы я держала ее лапы"

8 "Работаю из дома с моим верным коллегой Аризоной"

9 "Талия не понимает, почему, если я дома, я не бросаю мяч?"

10 "Самый любимый коллега"

11 "Существует так много разговоров о людях, работающих дома с компанией кошек и собак. Я здесь, чтобы внести разнообразие"

12 "Я работаю дома всего полтора часа, и мой кот уже случайно добавил две закладки в мой браузер из-за своей неспособности отвалить"

13 "Она делает это каждый раз, когда я сажусь за ноутбук"

14 "Лучшая вещь в удалённой работе? Моя кошка сидит на моем ноутбуке и пытается пить мой кофе"

15 "Познакомьтесь с моими новыми коллегами. Они не велики в социальном дистанцировании"