Литовский фотограф делает забавные снимки людей, сидящих на карантине Литовский фотограф Адас Василяускас (Adas Vasiliauskas) продолжает снимать своих сограждан, соблюдающих карантин, с помощью дрона, и, как вы сейчас увидите, люди по-разному проводят время в самоизоляции.