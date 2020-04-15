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Среда, 15.04.2020
"Тук-тук, открывай" или как коты возвращаются домой
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"Тук-тук, открывай" или как коты возвращаются домой

Кошки – действительно удивительные создания! Они могут быть ласковыми, сердитыми, забавными, респектабельными, дерзкими, задумчивыми и т. д. У каждой из них свой неповторимый характер, привычки, образ жизни… И даже способ попадания домой! В следующей подборке вы увидите веселый калейдоскоп "методик" возвращения котов в дом. Закрытые двери и окна – это для них сложный ребус, непонятная преграда, а порой даже настоящая драма. Но каковы бы не были трудности, эти создания выберут беспроигрышный вариант и добьются желаемого!
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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