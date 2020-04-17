Отцовские приколы, которые поднимут ваше настроение на новый уровень

На пап нигде не учат, поэтому мужчина, в жизни которого впервые появляется ребёнок, осваивает родительские навыки на собственном опыте. А "подопытным", как правило, оказывается его первенец…