Самые сумашедшие стрижки кошек

Для кого-то замысловатые узоры, выбритые на шерсти кота - это мило, а кто-то считает это настоящим издевательством над животным. Что думают о груминге сами кошки? Просто вглядитесь в эти мордочки - они говорят сами за себя!