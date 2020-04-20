Забавные примеры парейдолии, которые улыбнут Человеку свойственно видеть лица, животных и много всего другого там, где их нет. Как вы, наверное, уже знаете, это явление называется парейдолией. Это удивительно странное явление, и люди стараются делиться своими "миражами", фотографируя места или предметы, которые они увидели в совершенно неожиданном "амплуа".