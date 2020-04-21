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Случаи, когда костюмы пасхального кролика "немножко" не удались
Пасхальный кролик является одним из главных символов Пасхи в некоторых странах Европы и США. Казалось бы, что может быть милее пушистого зверька? Эти фотографии доказывают, что бывают случаи, когда костюмы пасхального кролика, мягко говоря, не удались — да что там, они выглядят просто жутко. Возникает вопрос, как же люди, наряжающиеся в подобные костюмы, не видят, что они вызывают совсем противоположный эффект — пугают детей. Слава богу, у нас традиция водить детей фотографироваться с пасхальным кроликом не прижилась. А то так можно и детскую травму заработать.
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