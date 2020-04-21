В мире еще много странного: снимки из серии "что здесь происходит"

В жизни мы иногда сталкиваемся с вещами, которые, с нашей точки зрения, не имеют логического объяснения. Это вовсе не значит, что они паранормальны — просто эти явления находятся вне нашего понимания. Будьте уверены в том, что и некоторые ваши действия вызывают кое у кого недоумение. Мы сделали для вас подборку фотографий, на которых происходит нечто экстраординарное. Эти снимки зафиксировали предметы, явления и поступки, которые мы объяснить "о своей колокольни" не в силах. Посмотрите, может вы поймете, что это было, а главное — зачем.